George Clooney, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Yapım durdurulursa pek çok insan işini kaybeder. İnsanlar bunu anlamak zorunda ve sorumlu davranmak zorunda. İnsanlara görevlerini bu şekilde hatırlatmak benim tarzım değil. Bence insanlara bu şekilde davranmaya gerek yok ama biliyorsunuz; herkesin kendi tarzı var.

O çekimde yer alan insanlar bize daha fazlasını anlatacaktır. Bunu neden yaptığını anlıyorum. Tamamen hatalı değil ama ben olsaydım daha kişisel hallederdim. Tabi tüm olayı bilmiyorum. Belki de o bunu 10 ya da 15 kez tekrar etti daha önce.