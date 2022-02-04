PROGRAMDA BAŞKA BİRİYLE NİŞANLANMIŞTI

Eski nişanlısına şiddet uygulamak suçuyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Geoffrey Paschel, '90 Day Fiance: Before the 90 Days' adlı reality şovun dördüncü sezonunda kamera karşısına geçmişti. O programda da Varya Malina ile nişanlanmıştı. Program 2020 yılında yayınlanmıştı. Paschel'ın o dönemde yargılanması henüz sonuçlanmamıştı.

ESKİ EŞİ ALEYHİNDE TANIKLIK YAPTI

Geoffrey Paschel, şu ana kadar dört kez evlendi. Paschel, Wilson'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargı önüne çıktığında ise eski eşlerinden biri olan Allison Moon aleyhine tanıklık yapmıştı.