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Geoffrey Paschel'a 18 yıl hapis cezası!

'90 Day Fiancé: Before the 90 Days' adlı programla adını duyuran oyuncu Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Kristen Wilson'ı birlikte yaşadıkları evde alıkoyup, şiddet uygulamak suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

04.02.2022 - 15:36 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ülkemizde de bir televizyon kanalında yayınlanan '90 Day Fiancé: Before the 90 Days' adlı reality şov sayesinde tanınan Geoffrey Paschel'ın şöhret yolculuğu, demir parmaklıklar ardında sonlandı.

  • 'ŞARTLI TAHLİYE' OLANAĞI ORTADAN KALDIRILDI

    Paschel, eski nişanlısı Kristen Wilson'ı birlikte yaşadıkları evde alıkoyup, şiddet uygulamak suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Knox County Aile İçi Şiddet Birimi'nden yapılan açıklamada oyuncunun, eski nişanlısı Wilson'ı "Evde zorla alıkoymak ve şiddet uygulamaktan suçlu bulunduğu" belirtildi. Yargıcın, Paschel'ın şartlı tahliye olanağını ortadan kaldırdığı da açıklama yer alan çarpıcı bir ayrıntı.

  • 'AİLE İÇİ ŞİDDET' İHBARI

    Geoffrey Paschel'ın ünlü olma hayallerine nokta koyan olay, 2019 yılında meydana gelmişti. Knox County Şerif Ofisi yetkilileri, Rocky Hill bölgesinden bir aile içi şiddet ihbarı almıştı. Olay yerine ulaşan ekipler, Kristen Wilson'la konuştuklarında onun yaşadığı kabus ortaya çıkmıştı. Paschel, gözaltına alınmıştı.

    Telefon ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği eve giden polis memurlarının raporuna göre kurbanın alnında büyük bir çürük, bunun yanı sıra kollarında, sırtında ve dudağının iç kısmında çürükler ve sıyrıklar tespit edildiğini de belirtmişti.

  • İDDİALARI REDDETMİŞTİ

    Geçen yıl gerçekleşen iki günlük duruşmada Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Wilson'ın iddialarını reddetmişti. Paschel, genç kadının bedenindeki yaralanmaların, Wilson tarafından yapıldığını ileri sürmüştü. Fakat mahkeme Paschel'ı suçlu bulmuştu. Bu arada Geoffrey Paschel'ın, geçmişte eski eşlerine de defalarca şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

  • "SAÇLARIMDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ!"

    Paschel'ın o dönemde aynı evi paylaştığı eski nişanlısı Kristen Wilson'ın koruma talep ettiği de mahkeme belgelerinde yer almıştı. Genç kadın, Geoffrey Paschel'ın, başını defalarca parke zemine vurduğunu ileri sürmüştü. Wilson, ayrıca "Geoffrey bedenimi duvarlara ve mobilyalara çarptı, saçlarımdan tutup evin içinde sürükledi." diyerek yaşadığı dehşeti anlatmıştı. Geoffrey Paschel'ın eski nişanlısı Wilson, mobilyaların üzerinde kendi kanını gördüğünü de sözlerine eklemişti.

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