Genk: 2 - KV Oostende: 0

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Genk - KV Oostende maçı oynandı.Genk ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Danny Vukovic, Sebastien Dewaest, Jere Uronen, Joseph Aidoo, Ruslan Malinovsky, Alejandro Pozuelo, Bryan Heynen, Joakim Maehle, Dieumerci Ndongala, Mbwana Samatta, Leandro TrossardKV Oostende takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Fabrice Ondoa, Wout Faes, Goran Milovic, Nicolas Lombaerts, Aristote Nkaka, Brecht Capon, Kevin Vandendriessche, Sander Coopman, Fernando Canesin, Sindri Guri, Jelle BatailleDakikalar 33 olduğunda Ruslan Malinovsky ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk devresi 1-0 bitti. İlk 45 dakikada KV Oostende futbolcusu Brecht Capon sarı kart gördü. 74. dakikada Genk oyuncusu Mbwana Samatta skoru 2-0 olarak değiştirdi.KV Oostende oyuncusu Fernando Canesin sarı kartla ikinci yarıyı tamamladı.Maçın 2. yarısında Genk ekibinde Ruslan Malinovsky, Alejandro Pozuelo, Dieumerci Ndongala oyundan çıktı, Sander Berge, Ibrahima Seck, Joseph Paintsil yerine girdi, KV Oostende takımında ise Brecht Capon, Sindri Guri, Fernando Canesin çıktı, Richairo Zivkovic, Indy Boonen, François Marquet girdi. Mücadele 2-0 bitti.486 kodlu maçta İddaa'da Genk galibiyetine bahis oynayanlar 1.05 oranını kazandı.Genk son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. KV Oostende ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgilik performansa sahip.