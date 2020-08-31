Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Aylık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, geniş para arzı M3, Haziran 2020 döneminde yıllık yüzde 39 büyümenin ardından Temmuz 2020 döneminde yıllık yüzde 45,3 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen yüzde 81,5’ten yüzde 98,9’a yükseldi. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Haziran 2020’da yüzde 36,4 iken Temmuz 2020’da yüzde 46,9 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Haziran 2020’da bir önceki yıla göre yüzde 26,8 artarken, Temmuz 2020 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 33 arttı.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Temmuz 2020’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık yüzde 45,3 oranındaki büyümede yüzde 27 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 13,4 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.
M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 46’sı özel sektörden, yüzde 9,7’si genel yönetimden, yüzde 1,3’ü banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 1,1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 12,9 oranında azalış olarak katkı yaptı.
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