Genetik mirasın yolculuğu: Babadan geçen 5 kalıtsal özellik

Genetik kalıtım, sanıldığından daha karmaşıktır. İnsan özelliklerinin çoğu poligeniktir, yani her iki ebeveynden gelen birkaç genin birleşimiyle belirlenirler. Örneğin genetik kodunuzda boyunuzu etkileyebilecek 700 dizi vardır. Benzer şekilde saç tipiniz ve göz renginiz de genlerin karmaşık bir kombinasyonuna dayanır.

Bu kalıtsal genlerin çoğu her iki ebeveynden de aktarılsa da, bazı genetik hastalıklardan saç ve göz rengine kadar bazı özellikler doğrudan babayla bağlantılıdır. İşte, sadece babanızdan alabileceğiniz genetik miraslar…