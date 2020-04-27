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ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM),nakit tasarrufu yapmak için temettü ve hisse senedi geri alım programını askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 3 yıllık döner kredi anlaşması kapsamında, likidite pozisyonunu daha da güçlendirmek için Nisan 2022'ye kadar 3.6 milyar dolarlık genişleme yapıldığı bildirildi.

Bu genişlemenin Nisan 2021'e kadar 2 milyar dolarlık 364 günlük döner kredi anlaşmasının tamamlayıcısı olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin 3 aylık nakit temettüsü ile hisse geri alım programını askıya aldığı ve kısa vadeli mevcut nakdi korumak için önemli tasarruf tedbirleri aldığı ifade edildi.

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