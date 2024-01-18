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        Haberler Gündem Güvenlik Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Brüksel'de NATO temasları

        Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Brüksel'de NATO temasları

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de; Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 01:13 Güncelleme: 18.01.2024 - 01:15
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        Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Brüksel'de NATO temasları
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        NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın temsil ettiği NATO Askeri Komite Toplantısı, 17-18 Ocak tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, toplantı açılış konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak´a Türkiye'deki şehitler için müttefikler adına taziyelerini iletti.

        DHA'nın haberine göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak toplantının ardından, Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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