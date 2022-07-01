GSS NEDİR?

GSS borç sorgulama ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen yada ödenmeyen Prim borçlarının kontrolü anlamına gelmektedir.

Sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanmak için GSS prim borcu tutarlarını ödemek durumundadırlar. Gelirleri asgari ücretin 3/1 oranından daha düşük olan kişilerin GSS primlerini devlet ödemektedir. Genel Sağlık Sigortası primleri kişilerin kendi gelir beyanlarını yaptıkları gelir testi sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu test sonucunda hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için aylık ne kadar prim ödemeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.