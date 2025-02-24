İşte dünyanın en büyük derbileri!
Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en büyük derbilerini sıraladı. Listenin zirvesinde River Plate - Boca Juniors derbisi yer alırken; Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de kendisine ilk 10'da yer buldu. İşte ayrıntılar...
Giriş: 24.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:04
- 1
10- MILAN - INTER
- 2
9- MARSİLYA - PSG
- 3
8- AL AHLY - ZAMALEK
-
- 4
7- ROMA - LAZIO
- 5
6- MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL
- 6
5- BORUSSIA DORTMUND - SCHALKE 04
-
- 7
4- FENERBAHÇE - GALATASARAY
- 8
3- REAL MADRID - BARCELONA
- 9
2- CELTIC - RANGERS
-
- 10
1- RIVER PLATE - BOCA JUNIORS
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