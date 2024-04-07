Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF'den Eyüpspor'a tebrik mesajı - Futbol Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF'den Eyüpspor'a tebrik mesajı - Futbol Haberleri

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1. Lig 29. haftasında aldığı sonuçla Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"1. Lig’de oynanan 29. Hafta maçlarının ardından Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor’u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tarihinde ilk kez Süper Lige yükselen Eyüpspor’a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise şu ifadeleri kullandı; "1. Lig'in 29. hafta müsabakasında karşılaştığı Altay'ı sahasında 4-1 mağlup eden Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'e yükselen ilk takım olmuştur. Eyüpspor, bu galibiyetin ardından ligde normal sezonun bitimine 5 hafta kala ilk iki sırayı garantileyerek kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alma hakkını elde etmiştir. Başarılarından dolayı Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Eyüpspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar dileriz."