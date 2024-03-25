Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Voleybol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamakta - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamakta

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Bunun sonucunda da başarılar gelmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı için en önemli konulardan bir tanesi bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadeledir. Gençlerimizi spor salonlarına, tesislere, gençlik kamplarımıza bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamakta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize’de, Pazar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ardından Muradiye beldesinde toplu açılış törenine katılan Bakan Bak, gençlerle sohbet edip, bilardo ve langırt oynadı. Bakan, daha sonra Kalkandere ilçesinde de 'Gençlik Buluşması'na katıldı.

        ‘ÖNEMLİ OLAN BU ÜLKEYİ, VATANI SEVMEK’

        Gençlere seslenen Bakan Bak, “Sporda da ciddi tesisler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 22 yılda binlerce tesis yaptık. Stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri, basketbol, voleybol sahaları. Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Bunu sonucunda da başarılar gelmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı için en önemli konulardan bir tanesi bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadeledir. Gençlerimizi spor salonlarına, tesislere, gençlik kamplarımıza bekliyoruz. Rize'de Fındıklı'da çok güzel bir kamp merkezi yaptık. Gençler, ülkeyi gezin dolaşın. Çanakkale'de çok güzel bir kamp yaptık, 450 yataklı. İnşallah bu gençleri de Çanakkale'ye de götürelim. Çanakkale bir efsanedir. Bir ulusun batıya karşı, emperyalistlere karşı bir direşin simgesidir. Meşhur bir anekdot var; Japonlar, çocukları Hiroşima ve Nagazaki'ye götürür. Ne oldu? Atom bombası atıldığında binlerce insan öldü ve bir felaket yaşandı. Çocukları oraya götürüyorlar ki; 'Çok çalışmalısınız, çok başarılı olmalısınız ki bunlar olmasın, ayağa kalkmamız lazım.’ Biz de çocuklarımızı Çanakkale'ye götürmeliyiz. Görsünler bir ecdat nasıl direndi, nasıl ayağa kalktı. Çanakkale, çok büyük güç, örnek ve tarihtir. İnşallah bu gençlerimizi götürelim Çanakkale'ye. Önemli olan bu ülkeyi, vatanı sevmek" dedi.

        ‘İNTERNET BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM’

        Konuşmasında yatırımlarla ilgili bilgiler de veren Bakan Bak, “Yetenek taraması yapıyoruz, bir parkura göre seni spor branşına yönlendiriyor. Yaklaşık bu zamana kadar da 4,5 milyon çocuğumuzu bu taramadan geçirdik. Sonra 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi var. Türkiye'nin 4 bir yanında 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Niçin? 'Çocuklar yüzme öğrensin' diye. Bu zamana kadar 10 milyon gence yüzme öğrettik. Gençler mutlaka internet bağımlılığıyla mücadele etmemiz lazım. Zamanınızı sörf yaparak geçirmeyin; spor yaparak, okuyarak geçirin. Bu çok önemli” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa