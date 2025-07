Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu

Lowkey / Highkey: Lowkey gizli, fark ettirmeden; highkey ise açıkça, gizlemeden anlamına gelmektedir. Örnek: "Lowkey onu seviyorum ama kimseye söylemiyorum."

Vibe: Ortamın veya kişinin yaydığı enerji, his. "Bu kafede çok güzel bir vibe var, burada kalalım" gibi kalıplarda kullanılır.

Salty: Bir konuda alınmış, kızgın veya kırgın olmaktır. Örnek: "O, kaybettiği için biraz salty davranıyor" şeklinde gençlerden duyabilirsiniz.

Cap / No Cap: Cap yalan, abartı; no cap ise gerçek, doğru anlamında kullanılmaktadır.

Örnek: "Bu söylediğin tamamen cap, inanma." / "No cap, gerçekten çok iyiyim."

Extra: Gereğinden fazla abartılı, dramatik davranmak. Örnek: "O, her konuda çok extra davranıyor, bazen yorucu olabiliyor."