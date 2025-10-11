Gençlerde kalp krizi riskine dikkat!

Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunanlar, sigara kullananlar, obezite ve diyabet sorunu yaşayan gençler daha fazla risk altında bulunuyor. Bu kişilerde çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtiler daha erken yaşta ortaya çıkabiliyor.

HER KALP KRİZİNDE GÖĞÜS AĞRISI OLMAZ

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yusuf Altınkaynak, gençlerde kalp krizinin bazen göğüs ağrısı olmadan, yalnızca halsizlik, mide bulantısı ve ani çarpıntıyla da başlayabileceğini belirterek, "Bu yüzden gençlerin bu tür belirtileri göz ardı etmemesi önemlidir. Gençlerdeki kalp krizi artışının temelinde, kontrol altına alınamayan risk faktörleri yatmaktadır. Hareketsiz yaşam, uzun ekran süreleri, fast-food ağırlıklı beslenme ve uyku düzensizliği gençlerde kalp-damar sistemini olumsuz etkiliyor. Bu durum damar sertliğini hızlandırarak erken yaşta kalp krizi riskini artırabiliyor" dedi.

Uzm. Dr. Altınkaynak, obezite, diyabet ve yüksek kolesterol gibi metabolik sorunların genç yaşta ortaya çıkmasının, damar tıkanıklığı sürecini hızlandırdığını söyledi.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzm. Dr. Altınkaynak, kalp damar hastalıklarının genç yaşlarda da artış göstermesinin, yaşam tarzı düzenlemelerinin ve düzenli sağlık kontrollerinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günlük rutine düzenli egzersiz eklemek, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak kalp damarlarının korunmasına yardımcı oluyor. Beslenmede sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağların ağırlıkta olduğu dengeli bir program tercih edilmeli. Fast-food ve aşırı şekerli gıdaların sık tüketilmesi, damar sertliği sürecini hızlandırarak erken yaşta risk oluşturabiliyor. Aynı zamanda yeterli uyku ve stres yönetimi de kalp ritminin korunmasında önemli bir role sahip."

AİLESİNDE KALP HASTALIĞI ÖYKÜSÜ BULUNANLAR DİKKAT! Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan veya sigara, obezite, diyabet gibi risk faktörlerine sahip kişilerin 20’li yaşlardan itibaren kalp kontrollerine başlaması gerektiğini vurgulayan Altınkaynak, "Risk faktörü bulunmayan kişilerde ise 30 yaşından sonra düzenli kalp sağlığı taramaları yaptırmak önemli. Bu kontroller kapsamında tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümleri yapılırken, gerektiğinde EKG ve efor testi ile kalp fonksiyonları değerlendirilebilir. Erken dönemde saptanan küçük değişiklikler, ileride yaşanabilecek ciddi kalp krizlerinin önüne geçebiliyor." Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, “Genç bireyler, düzenli sağlık kontrolleriyle tansiyon, kolesterol ve kan şekeri değerlerini takip etmeli. Bu değerlerde görülen küçük değişiklikler bile gelecekteki ciddi kalp sorunlarının habercisi olabilir. Kendini sağlıklı hissetmek kontrolleri ertelemek için gerekçe olmamalı. Erken önlem almak, ileride yaşanabilecek kalp krizlerini büyük ölçüde engeller. Düzenli takip ve bilinçli davranışlarla birçok komplikasyon önlenebilir" dedi.