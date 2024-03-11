Gençlerbirliği yeniden Eryaman Stadyumu'na dönüyor
Son iki iç saha maçına Aktepe Stadı'nda çıkan Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ağırlayacağı Kocaelispor ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig'de son iki iç saha maçına Aktepe Stadyumu'nda çıkan Gençlerbirliği, bu hafta Kocaelispor ile evinde oynayacağı karşılaşmaya Eryaman Stadı'nda çıkacak.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "15 Mart Cuma günü saat 20.30’da Kocaelispor'la oynayacağımız Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşması, aynı gün ve saatte, Eryaman Stadyumu’nda oynanacaktır. Değerli taraftarlarımıza önemle duyurulur." denildi.