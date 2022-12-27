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Gençlerbirliği, Mohammed Rharsalla ile anlaştı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Faslı orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla ile anlaştı

Giriş: 27.12.2022 - 21:16 | Güncelleme: ABONE OL
Gençlerbirliği, Mohammed Rharsalla ile anlaştı
DHA

Başkent ekibi, devre arası transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala 29 yaşındaki Fas uyruklu orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla ile anlaştı. Sezon sonuna kadar Mohammed Rharsalla ile el sıkışan kırmızı-siyahlı ekip, oyuncunun sözleşmesine de +1 yıllık opsiyon koydurdu.

Son olarak Fas ekiplerinden Hassania Agadir takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla geçmiş yıllarda; Olimpik Donetsk, CD Huetor Tajar, Gimnastic, Slovan Bratislava, Al-Qadsiah FC, Al-Hazem takımlarında oynadı.

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