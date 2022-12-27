Başkent ekibi, devre arası transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala 29 yaşındaki Fas uyruklu orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla ile anlaştı. Sezon sonuna kadar Mohammed Rharsalla ile el sıkışan kırmızı-siyahlı ekip, oyuncunun sözleşmesine de +1 yıllık opsiyon koydurdu.

Son olarak Fas ekiplerinden Hassania Agadir takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla geçmiş yıllarda; Olimpik Donetsk, CD Huetor Tajar, Gimnastic, Slovan Bratislava, Al-Qadsiah FC, Al-Hazem takımlarında oynadı.