Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da 0-0 berabere kalırken tartışmalı pozisyonlar karşılaşmaya damga vurdu.

29. dakikada ev sahibi ekipten Ayite'nin eli topu kontrol ederken Mariano'nun yüzüne gelirken Sambacı tepkisini rakibinin sırtına eliyle vurarak gösterdi. Hakem Halil Umut Meler, Mariano'ya sarı kartını gösterirken ev sahibi ekip kırmızı kart bekledi.

90+1'de ise bu kez Galatasaray penaltı bekledi. Belhanda'nın Sessegnon ile ceza alanında girdiği mücadele sonrası yerde kalmasına hakem devam derken Faslı futbolcu bu karara çok sinirlendi. Belhanda, itirazdan dolayı sarı kart görürken Galatasaray cephesi, hakemin penaltı kararını atladığını savunup VAR'a gitmemesini eleştirdi.

(* Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)