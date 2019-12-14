Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. 34. dakikada Wallace Reis'in golüyle 1-0 geriye düşen Başkent ekibi; 29 ve 67. dakikalarda Bogdan Stancu ile 36. dakikada Giovanni Sio'nun attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. 2 hafta sonra kazanan Gençlerbirliği bu sonucun ardından 17 puana yükseldi. 5 hafta sonra yenilen Göztepe ise 20 puanda kaldı.