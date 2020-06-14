Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u ağırladı. İlk yarı golsüz geçildi. 59'da Gençler, Sio ile perdeyi açtı. 62'de Konya, Jevtovic ile cevap verdi. 83'te Berat skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltti. Konyaspor 26 puanda kaldı.