Gençlerbirliği: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 berabere bitti.

Uzatmalara giden karşılaşmada Trabzonspor rakibini 2-1 mağlup etti ve adını Ziraat Türkiye Kupası'ndan çeyrek finale yazdırdı.

Gençlerbirliği'nde gol 14. dakikada Melih Bostan'dan geldi. Trabzonspor'un gollerini ise 90+6. dakikada Eren Elmalı ve 105. dakikada Trezeguet kaydetti. Bordo-Mavili forma ile ilk maçına çıkan yeni transfer Meunier ise ilk asistini yaptı.

5 MAÇLIK KÖTÜ SERİ BİTTİ Bu maçtan önce oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu skorla birlikte kötü serisine de son vermiş oldu. Trabzonspor'un bu turdaki rakibi 12 Şubat'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

TRABZONSPOR 4 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Nicolas Pepe ve Paul Onuachu ile sakatlıkları süren Mislav Orsic ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.