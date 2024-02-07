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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Genç yıldızlar İş Sanat’ta alkışlanıyor

        Genç yıldızlar İş Sanat’ta alkışlanıyor

        İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar' konserlerinde 12 Şubat akşamı saat 20.30'da Elifsu Yalın (çello) ve Ahmet Efe Demirci (piyano) İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:14
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        Genç yıldızlar İş Sanat'ta alkışlanıyor
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        İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinde 12 Şubat akşamı saat 20.30’da Elifsu Yalın (çello) ve Ahmet Efe Demirci (piyano) İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.

        Ahmet Efe Demirci
        Ahmet Efe Demirci

        Ahmet Efe Demirci 2005 yılında Adana’da dünyaya geldi. Genç sanatçı henüz yedi yaşındayken Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda müzik eğitimine başladı. 2017 yılında 3.Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi olan genç müzisyen, 2018 yılında Caspi Art Competition’nda birincilik ve 13.Uluslararası Pera Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Son olarak 2022 yılında 3.Uluslararası Rhapsody Piyano Yarışması”nda üçüncülük ödülünü kazandı.

        Eğitimine Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda devam eden Ahmet Efe Demirci, konserde romantik dönem eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirecek.

        Elifsu Yalın
        Elifsu Yalın

        2003 yılında Bursa’da dünyaya gelen Elifsu Yalın, 2015 Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavında başarılı olarak müzik eğitimine başladı. Genç sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın ortak çalışması olan Don Giovanni operasında da sahne almaya hak kazandı. Yalın, aynı zamanda Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda Dünyanın Bütün İsimleri adlı tiyatro oyununda müzisyen olarak yer alıyor.

        Eğitimine Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Elifsu Yalın, konserinde izleyicileri romantik dönemden çağdaş döneme uzanan bir yolculuğa çıkartacak.

        İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

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        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        #Elifsu Yalın
        #Ahmet Efe Demirci
        #konser
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