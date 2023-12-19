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2011 yılında çıkartılan kanunla 18 yaşından büyük kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki erkekleri istihdam eden işverenlere prim desteği sağlanıyor. İşverenin işçinin brüt ücreti üzerinden ödediği prim tutarının tamamı işsizlik fonundan karşılanıyor. Teşvik süresi mesleki yeterlilik belgesine sahip genç ve kadınlarda 48 ay, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay, diğerleri için 24 ay olarak uygulanıyor.

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Ayrıca, 29 yaşından büyük erkeklerin ilave istihdamı için de 6 aydan başlayarak 24 aya varan sürelerde teşvik veriliyor. İstihdam edilen işçilerin Türkiye İş Kurumu’nda kayıtlı işsiz olması halinde ise yukarıdaki sürelere 6 ay ilave ediliyor.

İstihdam teşvikinden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın, şartları taşıyan işçileri istihdam eden her işveren yararlanabiliyor.

“YABANCILAR İÇİN İŞSİZLİK KAYDI YAPILAMAZ” RAPORU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yaptıkları incelemede yabancıların da işsiz kaydının yapılmasını mevzuata aykırı buldu. Bunun üzerine Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İŞKUR’a yazı yazarak, yabancı uyruklu kişilerin işsiz olarak değerlendirilemeyeceğini ve bu kişilerin işsiz olarak kayıt edilmemesi gerektiğini bildirdi. İŞKUR kasım ayından itibaren yabancılar için işsizlik kaydı uygulamasına son verdi.

YABANCI İŞÇİ İSTİHDAM TEŞVİKİNDE 6 AY EK SÜRE UYGULANMAYACAK

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Genç ve kadınlar ile ilave istihdam teşvikinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yararlanılıyor. SGK prim teşvikini uyguluyor ve bedelini İŞKUR’dan tahsil ediyor.

Buna göre, ek 6 aylık teşvik süresinin uygulanması bakımından yabancı uyruklu kişiler kasım ayından itibaren işsiz olarak kaydedilemeyeceğinden, söz konusu istihdam teşvikinde yabancı işçi istihdam eden işverenlerin mevcut teşvik sürelerine 6 aylık süre eklenmeyecek. Daha önce eklenmiş sürelerin kasım ayından sonraki kısmı da iptal edilecek.

Örneğin 1 Kasım 2021 tarihinde işe alınan İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan yabancı uyruklu bir kadın işçi için 2021 Kasım – 2024 Nisan aylarını kapsayan dönemde teşvik verilecekti. İlave 6 aylık süre verilmeyeceğinden bu kişiyi istihdam eden işverenin teşviki kasım ayından geçerli olarak sona erecek.

Bu yılın kasım ve aralık aylarında yeni işe alınan ve kapsama giren yabancı uyruklu işçiler için işverene sadece durumlarına uygun sürelerde teşvik verilecek, 6 aylık teşvik süresi eklenmeyecek.

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DAHA ÖNCE YARARLANAN İŞVERENLERDEN GERİ ALINMAYACAK

İşverenlere kasım ayından önce İŞKUR’a işsiz olarak kayıtlı yabancı işçiden dolayı fazladan verilmiş 6 aylık teşvikler ise geri alınmayacak. Ancak, kasım ayından sonra fazladan yararlanmış olanlardan gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.

İSTİHDAM TEŞVİKİ UZATILACAK MI?

Genç ve kadın istihdamı ile ilave istihdam için 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. Maddesi uyarınca 2011 yılından itibaren verilen teşvik süresi daha önce bakanlar kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştı. Kanunda, Cumhurbaşkanı’na 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiş bulunuyor. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın uzatma yetkisi sona erdi. Yeniden uzatılabilmesi için kanun düzenlemesi yapılması gerekiyordu. TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan 86 maddelik torba kanun teklifinde bu yönde bir düzenleme bulunmuyor.