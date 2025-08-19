Genç tasarımcıdan taşıt tutmasına ilaçsız çözüm

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Derya Üzümoğlu, seyahat ederken baş dönmesi, mide bulantısı, terleme gibi hareket hastalığı belirtileri yaşayanlara yönelik bir proje geliştirdi.

BİLGİ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden Prof. Dr. Özlem Er, Refik Burak Atatür, Yeşim Eröktem, Suat Batuhan Esirger ile Efe Barayda Tunca yürütücülüğünde Mezuniyet Projesi dersi kapsamında tasarlanan ve “Mantis” adı verilen cihaz, ilaç veya kimyasal madde içermiyor. Takılabilir formuyla kullanıcıya entegre bir kullanım sunarak seyahatlerin daha konforlu geçmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Başın arkasındaki oksipital bölge ile kulak kemiği üzerindeki vestibüler alanı senkronize titreşimlerle uyaran Mantis, beyne tutarlı hareket sinyalleri ileterek bulantı ve baş dönmesi gibi semptomları en aza indirmeyi hedefliyor. Mobil uygulama üzerinden yönetilebilen cihaz hem yolculuk öncesinde hem de yolculuk sırasında kullanılabiliyor. Ayrıca cihaz, masaj modu ve optokinetik doğal çevre simülasyonu gibi yenilikçi özellikler de barındırıyor.

"HER ÜN KİŞİDEN BİRİNİ TAŞIT TUTUYOR"

Mevcut çözümlerin çoğunun ilaç ya da kimyasal içerikli olduğunu vurgulayan genç tasarımcı geliştirdiği cihazla bu duruma alternatif sunduğunu belirtiyor. Üzümoğlu, her üç insandan birinin taşıt tutması problemi yaşadığını öğrenmesinin ardından bu alana yöneldiğini ifade ederek geliştirdiği projeyle yaşam kalitesini artıracak, pratik ve doğal bir çözüm sunmayı hedeflediğini vurguluyor.

“Sadece hap yutmak ya da uyumak dışında, gerçekten yaşam kalitesini yükseltecek bir çözüm geliştirmek istedim. Sevdiklerimizle yaptığımız yolculukların konforlu geçmesi, zamanı uyuyarak değil paylaşarak değerlendirmek benim için çok değerli” diyen Üzümoğlu, projesinin kişisel deneyimlerden beslendiğini ifade ediyor. Prototip aşamasında olan cihazın, akademik ve sektörel işbirlikleri ile geliştirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.