Genç şef Maximilian Cem Haberstock Eskişehir'de

Günümüzün en heyecan verici genç orkestra şeflerinden, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, geçtiğimiz yıl İzmir'de yönettiği ilk konserin ardından, Türkiye’deki ikinci konseri için 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Eskişehirli müzikseverlerin karşına çıkacak. 20 yaşındaki Haberstock’un Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yöneteceği konserde yine genç ve başarılı viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil, Schumann'ın viyolonsel konçertosunu seslendirecek. Konser programında Mozart'ın Don Giovanni Uvertürü ile 41 no.lu Jüpiter senfonisi de bulunuyor.

Türk anne ile Alman babanın çocuğu olan Haberstock, altı yaşından bu yana piyano çalıyor. Carl Bechstein Yarışması da dahil olmak üzere birçok piyano yarışmasında birincilik ödülünün de sahibi olan Haberstock 9 yaşında beste yapmaya, 10 yaşındayken de orkestra şefliğine ilgi duymaya başladı. Genç sanatçı 12-15 yaşları arasında, dünyanın en saygın şeflerinden Mariss Jansons’un mentorluğunda çalıştı.

REKLAM advertisement1

15 yaşında orkestra kurdu

Piyano alanında birçok ödül kazanan ve uluslararası alanda Carnegie Hall'de sahne alarak dikkatleri üzerine çeken Haberstock, 2019'da kurduğu Münih Genç Filarmoni Orkestrası ile yönettiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. 24 müzisyenle kurulan Münih Genç Filarmoni Orkestrası bugün 20'den fazla ülkeden 68 yeni nesil müzisyenle Avrupanın çeşitli kentlerinde verdiği konserlerle izleyicilerden ve eleştirmenlerden övgü topluyor. Münih Genç Filarmoni Orkestrası'nın Maximilian Cem Haberstock yönetiminde 2 Mayıs'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde, 3 Mayıs'ta da Münih'te seçkin izleyici topluluklarına verdiği Beethoven konseri de eleştirmenlerden ve medyadan tam not aldı.

Konseri izleyen Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “İsviçre, İrlanda, İtalya, İspanya, Hindistan, Peru ve Kosova başkonsoloslarının yanında; Fransa, Sırbistan, Macaristan, Yunanistan başkonsolosluk temsilcileri ve konsoloslardan çok sayıda konuğun izlediği konser, Türk ve yabancı sanatseverlerin takdir ve beğenisini topladı. Genç yaşına rağmen, farklı ülkelerden gelen dev bir orkestrayı yönetmek gibi bilgi ve deneyim gerektiren bir işin altından hepimizi gururlandırarak kalkan Maximilian Cem Haberstock’u içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Haberstock geçtiğimiz yıl Nisan ayında Türkiye'deki ilk konserinde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nı partisyona bakmadan ezbere yöneterek, orkestra üyeleri ve izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakmıştı. REKLAM Güher ve Süher Pekinel’in kurduğu Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Vakfı’nın bursiyeri olan Haberstock, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında Baş Konuk Şef olarak atandığı Oltenia Filarmoni' Orkestrası ile altı konser yönetti. 18 yasinda ilk opera şefliğini Bizet'nin Les Pêcheurs de Perles'i ile yapan Haberstock, en son Strauss’un Die Fledermaus operasini büyük bir basariyla yönettikten sonra opera dünyasının da dikkatini çekmeye basladı.

“Parlayan yıldızlar” aynı sahnede Müzisyen bir aileden gelen 31 yaşındaki çellist Poyraz Baltacıgil de müzik dünyasına Haberstock gibi küçük yaşlarda adım atan bir sanatçı. Müziğe 5 yaşında kemanla başlayan Baltacıgil'in babası Yaz Baltacıgil ile ağabeyi Fora Baltacıgil kontrbas, diğer ağabeyi Efe Baltacıgil ise kendisi gibi viyolonsel sanatçısı. İlk solo performansını 13 yaşında İstanbul Filarmoni Orkestrası ile sergileyen Baltacıgil, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda yardımcı grup şefliği görevini sürdürüyor ve aynı zamanda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda viyolonsel grubunda yer alıyor. Çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi olan Baltacıgil, İş Sanat Kültür Merkezi'nin genç müzisyenlere destek olma amacıyla düzenlediği 2015 yılı "Parlayan Yıldızlar" konser serisinde yer almıştı. Kendi alanlarının "parlayan yıldızı" olarak nitelenen iki genç sanatçının aynı sahnede buluşması, 9 Mayıs akşamı Eskişehirli müsikseverlere unutamayacakları bir müzik şöleni sunacak.