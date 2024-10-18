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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Genç Salı'nın konuğu Hakan Bıçakcı

        'Genç Salı'nın konuğu Hakan Bıçakcı

        Edebiyatçı Hakan Bıçakcı, "Genç Salı" kapsamında 22 Ekim'de İstanbul Modern'de gençlerle buluşacak. Bıçakcı söyleşide beyazperdedeki yazar karakterlerin temsillerine odaklanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 23:08 Güncelleme: 18.10.2024 - 23:08
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        'Genç Salı'nın konuğu Hakan Bıçakcı
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        İstanbul Modern, gençleri sinema dünyasından isimlerle buluşturuyor. “Genç Salı” kapsamında ayda bir kez düzenlenen sinema buluşmalarının ikinci konuğu, edebiyatçı ve reklam yazarı Hakan Bıçakcı. Bant Mag işbirliğiyle, yönetmen ve oyuncu Okan Urun’un moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Bıçakçı, beyazperdedeki yazar temsillerine odaklanıyor. Edebiyattan sinemaya geçişin cazibesi ve zorlukları gibi pek çok başlığın ele alınacağı söyleşiye, 18–25 yaş arası müze ziyaretçileri ücretsiz olarak katılabiliyor.

        Hakan Bıçakcı kimdir?

        Çeşitli dergiler için edebiyat eleştirileri, sinema yazıları ve öyküler yazan Hakan Bıçakcı, çok sayıda senaryo ve çizgi roman çalışmalarında yer aldı. Kitapları pek çok dile de çevrilen Bıçakcı'nın Normal Nefes Almaya Devam Edin adlı kitabı 2020 yılında “Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü”ne layık görüldü. Silinmiş Sahneler, 2023 yılında “Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri”nde kısa listeye seçildi. Romanları ve öyküleriyle okurlara sinematik deneyimler yaşatan yazar en son Arka Pencere ve Kafkaokur dergilerindeki sinema yazılarını bir araya getirdiği Alakasız Filmler ile gündeme geldi.

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        #Hakan Bıçakcı
        #İstanbul Modern
        #Genç Salı
        #edebiyat
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