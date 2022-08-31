Genç sağlıkçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İHA

Olur Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışan Alican Kaya (32) Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 112 acil ekipleri tarafından Olur Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyerek hayatını kaybetti.

Alican Kaya'nın ani ölümü yakınlarını ve Ormanağzı köylülerini derinden üzdü. Kaya'nın cenazesi Ormanağzı köyü Bağlar camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veridi.