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        Haberler Televizyon Genç oyuncular, 'Kalpazan'ı anlattılar

        Genç oyuncular, 'Kalpazan'ı anlattılar

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan'ın genç oyuncuları; Çağla Naz Kargı ile İlker Yağız Selçuk karakterine ve yapıma dair merak edilenleri anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:31
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        Merak edilenleri anlattılar
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        SHOW TV'nin yayınlanan, yapımcılığını Saner Ayar'ın yapımını O3 Medya'nın üstlendiği iddialı dizisi 'Kalpazan'ın oyunculukları ile parlayan yıldızları; Çağla Naz Kargı ve İlker Yağız Selçuk karakterine ve yapıma dair merak edilenleri açıkladılar.

        "ARDA İLE İLKER BİRBİRİLERİNE ÇOK BENZEYEN ÇOCUKLAR"

        Genç yıldızları projede en çok etkileyen şey, konusunun farklı ve anlatımının çok samimi olması. Adem'in gönlünü almak için para üzerine fotoğrafını bastığı oğlu Arda'yı oynayan İlker Yağız Selçuk, okulda hiç zorbalığa uğramadığını ama başına bu tarz bir şey gelse Arda gibi davranabileceğini şöyle dile getirdi; "Arda, çok akıllı ve duygusal bir çocuk, bence. Arda ile İlker birbirlerine çok benzeyen çocuklar o yüzden oynarken zorlanmıyor çok mutlu oluyorum. Ben hiç zorbalığa uğramadım ama uğrasaydım öğretmenimle konuşup arkadaşlarımla sorunlarımı çözmemiz için aracı olmasını isterdim. Yine de sorunlar çözülmezse ben de Arda gibi davranırdım. Projedeki tüm partnerlerime, Kalpazan ekibine ve hocalarıma bayılıyorum ve çok çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        Seti çok sevdiği ve bu yüzden erkeden gittiğini belirten İlker Yağız Selçuk, Arda'nın sürprizlerinin babasının bastığı parayla okula gitmekle sınırlı olmayacağını, daha başka sürprizleri de olduğunu belirtti.

        "BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

        Arda'nın ablası Naz'ı canlandıran Çağla Naz Kargı ise rolüne dair şunları söyledi; "Ben senaryoyu okuduğumda Naz ile kendimi çok özdeşleştirdim. Hikâyesi, çok samimi geldi. Okurken her şey gözümde net bir şekilde canlanıyordu, bu yüzden direkt içinde bulunma heyecanımı dile getirdim. Süreç kısaca böyle gelişti, en başından beri hislerimde yanılmadığımı da zaten görüyorum ve iyi ki diyorum. Beni elbette senaryo ve oyuncu kadrosu da çok etkiledi ama asıl bu denli sahiplenmemi sağlayan Naz'ın bugüne kadar oynadığım hiçbir karaktere benzemiyor oluşu ve günümüz gençliğinin yansıması bir karakter oluşu. Ayrıca senaryonun alışılagelmişin dışında ve gerçek oluşu da beni çok heyecanlandırdı." şeklinde konuştu.

        Naz'ı oynarken en çok kendinden ilham aldığını belirten Çağla Naz Kargı, karakterinin burnundan utandığı için bilerek duvara çarpası hakkında ise şu açıklamayı yaptı; "Oyuncu olarak tabii ki en çok estetik açıdan eleştiriye maruz kalıyoruz. Ben oyunculuğun her açıdan doğallıktan geçtiğine inanıyorum. Benim Naz gibi bir derdim olsaydı elbette gidip duvara toslamazdım ama onu da anlıyorum çünkü hem en çok darbe yediği noktaydı burnu hem de o an tüm sorunlarının içinde en hızlı çözebileceği sorunu da… Naz'a tavsiyem ise bu kadar fevri olmaması gerektiği çünkü şu an onun dert sandığı şeyler aslında hayatın asıl gerçekleri içinde çok küçük ve gereksiz olduğu olurdu." dedi.

        İlk bölümü ile büyük dikkat çeken dizinin bu başarısının kendilerini şaşırtmadığını belirten 'Kalpazan'ın çocukları, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicinin, Adem'in ailesi için istemese de zorunda kaldığı süreç içindeki gelgitlerini, iradesiyle sınanmasını ve karakterlerin beklemedikleri çalkantıya adapte olma sancısına tanıklık edeceklerini söylediler.

        'Kalpazan' yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KALPAZAN
        #Çağla Naz Kargı
        #İlker Yağız Selçuk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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        Yengeç
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