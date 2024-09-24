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        Haberler Gündem Güncel Genç kızı sokak ortasında katletti | Son dakika haberleri

        Genç kızı sokak ortasında katletti

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 21 yaşındaki Yaren Küçük, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Genç kızı öldüren cani aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:10
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        Genç kızı sokak ortasında katletti
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        Kahramanmaraş'ın Elibstan ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla ateş etti.

        Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler hem genç kızın hem de Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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        #kadın cinayeti
        #KAHRAMANMARAŞ
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