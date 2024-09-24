Genç kızı sokak ortasında katletti

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Kahramanmaraş'ın Elibstan ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla ateş etti.

Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler hem genç kızın hem de Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.