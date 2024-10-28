Genç kıza dehşeti yaşattı: Zanlının kimliği şoke etti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 17 yaşındaki genç, sokakta yürüyen 18 yaşındaki kızı bıçaklayarak kaçtı. Boynundan yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yakaladığı saldırganın bıçakladığı kızın komşusu olduğu ve bir süredir kızı rahatsız ettiği öğrenildi. Saldırgan tutuklanırken saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 17 yaşındaki Ç.E.D, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sokakta komşusunun kızı B.Ç'ye (18) bıçakla saldırıp, yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Boyun bölgesinden yaralanan B.Ç, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, Ç.E.D'yi, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki saklandığı evinde gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
B.Ç'nin, ifadesinde, Ç.E.D'nin bir süredir kendisini rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Ç.E.D'nin sokakta karşılaştığı B.Ç'yi kovalayarak yere düşürdüğü ve bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı anlar görüldü.