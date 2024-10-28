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        Haberler Gündem Güncel Genç kıza dehşeti yaşattı: Zanlının kimliği şoke etti | Son dakika haberleri

        Genç kıza dehşeti yaşattı: Zanlının kimliği şoke etti

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 17 yaşındaki genç, sokakta yürüyen 18 yaşındaki kızı bıçaklayarak kaçtı. Boynundan yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yakaladığı saldırganın bıçakladığı kızın komşusu olduğu ve bir süredir kızı rahatsız ettiği öğrenildi. Saldırgan tutuklanırken saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:27
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        Genç kıza sokakta pusu
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 17 yaşındaki Ç.E.D, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sokakta komşusunun kızı B.Ç'ye (18) bıçakla saldırıp, yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Boyun bölgesinden yaralanan B.Ç, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, Ç.E.D'yi, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki saklandığı evinde gözaltına aldı.

        TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        B.Ç'nin, ifadesinde, Ç.E.D'nin bir süredir kendisini rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.

        DEHŞET ANLARI KAMERADA

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Ç.E.D'nin sokakta karşılaştığı B.Ç'yi kovalayarak yere düşürdüğü ve bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı anlar görüldü.

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        #İzmir
        #kadına şiddet
        #bıçaklama
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