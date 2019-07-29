29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da 10 yıl önce ormanlık alanda 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılmış cesedi bulunan Ayşegül Kapusuzoğlu'nun (29) katil zanlısı Bülent Çiftçioğlu (48) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.
16 KEZ BIÇAKLANIP YAKILDI
Korkunç olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda 16 Mart 2009 tarihinde meydana geldi. Hurda toplamak için baraj göletinin bulunduğu bölgeye giden M.K., yakılmış halde kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait olduğunu belirledi. Yapılan otopsi sonucunda Kapusuzoğlu'nun 16 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verildiği ortaya çıktı.
10 YIL ÖNCEKİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ
DHA'nın haberine göre, yıllarca 'faili meçhul' kalan cinayet dosyası geçen mart ayında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden açıldı. Adli Tıp Kurumu raporlarını inceleyen polisler, cesette bulunan 2 erkeğe ait doku örneklerini, polis kriminal laboratuvarına gönderdi. Burada yapılan incelemede, doku örneklerinden birinin Bülent Çiftçioğlu'na ait olduğu tespit edildi. DNA eşleşmesinden yola çıkan polis, şüphelinin 10 yıl önceki telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Araştırmada, Çiftcioğlu'nun cinayet tarihinden önce Ayşegül Kapusuzoğlu ile görüştüğü belirlendi.
BABASINI VE ARKADAŞINI KATLETTİ
Cinayet bürosu polisleri, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Bülent Çiftçioğlu'nun 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Hasan Kıyar'ı 28 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğünü tespit etti. Zanlının bu cinayetten ömür boyu hapis cezası aldığı ve Zonguldak'ta cezaevinde olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile iletişime geçildi.
'KASTEN ÖLDÜRMEK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Çiftçioğlu, Zonguldak'taki cezaevinden Bursa Adliyesi'ne getirildi. Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, "Kimseyi öldürmedim" diyerek, suçlamayı kabul etmedi. 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Bülent Çiftçioğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Bülent Çiftçioğlu hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Bülent Çiftçioğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!