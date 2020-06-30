Uşak'ta ürettiği aromatik bitki yağlarını 28 ülkeye ihraç eden 26 yaşındaki Berkay Tuncay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle çalışmalarına başladığı fabrika ile dış pazarda daha fazla satışı hedefliyor.
Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde yaşayan Tuncay, Uşak Üniversitesi Acil Tıp Teknikerliği Bölümünde okuduğu 2012 yılında babasına ait tarım arazisine anason, susam, haşhaş ve çörek otu gibi aromatik bitkiler ekti.
Elde ettiği mahsulü istediği fiyata satamayan Tuncay, bu kez 15 metrekare alandaki iş yerinde ürünlerin tohumlarının yağını çıkardı.
Yağı sosyal medya hesapları üzerinden pazarlayan genç girişimci, zamanla aromatik yağlara ilginin artmasıyla 2016 yılında şirket kurdu ve e-ticaretle müşterilerine ulaştı.
190 çeşit aromatik bitki yağı üretiyor
TKDK'den aldığı ekipman desteğiyle ürün yelpazesini artıran ve kendi markasını oluşturan Tuncay, zamanla aromatik yağ çeşidini 190'a çıkarttı.
Genç girişimci, Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bayilik almasıyla ihracata ilk adımını attı.
E-ticaretle başlayan başarısını ihracatta da sürdüren Tuncay, tıbbi aromatik ürünleri 28 ülkeye yıllık 10 bin şişe satarken, 15 metrekarelik üretim alanını da 350 metrekareye çıkarttı.
İhracatın ve üretimin artmasıyla Tuncay, yetersiz kalan üretim alanını büyütmek için TKDK'ye yeniden destek başvurusunda bulundu.
Tuncay'ın yine Kızılcasöğüt'e kurmayı planladığı 2 bin metrekarelik üretim tesisi projesi, TKDK tarafından onaylandı ve yüzde 55 hibeyle 1 milyon 300 bin liralık destek almaya hak kazandı.
Uşaklı girişimci, üretim tesisinin temelini atarak çalışmalara başladı.
İnşaat çalışmaların devam ettiği fabrika gelecek yaz hizmete açılacak.
"Gençlerimiz kendi işlerini kursunlar"
Tuncay, AA muhabirine, 15 metrekarelik bir alanda başladıkları üretimi kademeli olarak arttırdıklarını söyledi.
Ürün yelpazesi genişledikçe üretim alanının da büyüdüğüne dikkati çeken Tuncay, şöyle konuştu:
"Fabrikada yaklaşık 2 bin metrekare gibi bir kapalı alana sahip olacağız. TKDK bize fabrika binasının yapımı, alet ve ekipman için yüzde 55 hibe desteği sağladı. Projenin bedeli 2 milyon 400 bin lira. Bunun 1 milyon 300 bin lirasını TKDK veriyor. Şu anda 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlave yatırımla bu sayıyı 50'ye çıkarmayı planlıyoruz.
TKDK'nin verdiği desteklerden iki kere faydalandım. Başvuranlara 'hayır' demiyorlar. Bütün gençlere tavsiye ediyorum, 'yapamam' demesinler. Ben yaptıysam onlar da yaparlar. Biz 15 metrekare alanda üretime başladık ancak şu anda 2 bin metrekare alanda üretim yapmayı planlıyoruz. Gençlerimiz kendi işlerini kursunlar."
Şubeleşme çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Tuncay, ürünlerini tüm dünyaya satmayı amaçladığını sözlerine ekledi.
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