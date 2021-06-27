İHA

Kayserili amatör futbolcu 27 yaşındaki Osman Çamdal, Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’nde boğularak öldü.

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Akkışla Gençlikspor forması giyen Osman Çamdal, Adana’da serinlenmek için Seyhan Nehri'nde bir anda gözden kayboldu. Sudan çıkarılan Çamdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Genç futbolcunun cansız bedeni incelemelerin ardından Kayseri'ye getirildi.

Osman Çamdal'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akkışla’nın Alevkışla Köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. Kayseri amatör camiasında sevilen bir isim olduğu öğrenilen Osman Çamdal, Gençlerbirliği, Gültepessor, Kayserigücü ve son olarak da Akkışla Gençlikspor formaları giydi.