'Genç Caz+ 22' albümü çıktı

İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenen Genç Caz+, genç müzisyenlere festival sahnesini açarken, aynı zamanda ilk profesyonel albüm kayıtlarını yapma imkânı sağlıyor. Genç Caz+ 22, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda ve İKSV YouTube sayfasında yerini aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz+ programı kapsamında hazırlanan ikinci albüm, dijital platformlardaki yerini aldı. Albüme, bu yıl düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali'nin Genç Caz+ finalistleri arasında yer alan 6 grup katkı sundu. Müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu’nun desteğiyle kaydedilen Genç Caz+ 22, Sony Music Türkiye etiketiyle 16 Aralık’ta tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Elif Çohaz

Genç Caz+'nın seçici kurulu, albümde yer alacak grupları, seçmelere katılmak üzere başvuruda bulunan, henüz bir albüm yayımlamamış 30 yaş altı genç müzisyenler arasından belirliyor. Bu yılın albümü, İstanbul West Side Collective, Chai Moto, Elif Çohaz, Jelly Beans, Umut Veysel Demirtaş ve Always KNOW'dan parçaları bir araya getiriyor.

Jelly Beans

Babajım İstanbul Stüdyoları’nda gerçekleştirilen kayıtlarda genç cazcılara usta müzisyenler Volkan Öktem, Korhan Futacı, Selen Gülün, Deniz Taşar ve Ayşe Tütüncü eşlik etti ve albümün prodüktörlüğünü üstlendi. Albümün kayıt ve miks mühendisliği Burak Serter, kayıt asistanlığı Altuğ Poyraz, masteringi Güven Ersoysal'a ait. Albüm fotoğraflarını Muhsin Akgün çekti; grup ve albüm tanıtım metinlerini Burak Sülünbaz yazdı.

Chai Moto

Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla başlattığı Genç Caz+, ilk albümünü 2021'de, 28. İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz finalistleri arasında yer alan 5 grupla kaydetmişti.