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Gemi İnşaatı Bölümü Nedir? Gemi İnşaatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Denizcilik meslek yüksekokullarında bulunan ve 2 yıllık bir ön lisans programı olan gemi inşaatı bölümü diğer denizcilik bölümlerinden farklıdır. Bu bölümden mezun olanlar bir geminin inşa edilmesinden sorumludur. Bu programın amacı gemi tasarımı ve inşaatı konusunda yetkin, üretim, montaj, onarım ve kalite kontrol işlemlerinde mühendis ile koordineli şekilde çalışacak kişiler yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Gemi İnşaat Tekniker unvanını alır. Gemi inşaatı bölümü eğitim süresi diğer ön lisans programlarında olduğu gibi 2 yıldır.

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Gemi İnşaatı Mezunları Ne İş Yapar? Gemi İnşaatı Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Gemi inşaatı bölümünden mezun olan öğrenciler geniş iş imkanına sahip olmalarının yanı sıra hem kamu da hem de özel sektörde çalışabilme imkanına sahip olurlar. Gemi inşaatı mühendisleri ile birlikte çalışan gemi inşaatı teknikerleri tersanelerde, liman işletmelerinde ve denizcilikle alakalı faaliyet gösteren birçok yerde çalışma fırsatı elde edebilirler.

Gemi inşaatı bölümü mezunlarının yaptıkları işler şöyle sıralanabilir;

Gemi proje tasarımı ve çizimi yapar

Gemi inşasında kullanılacak malzemeleri belirler bunları sınıflandırır

Gemilerin boya ve jel kaplama işlemlerini yapar

Gemi kalite kontrollerini mühendisle birlikte yapar

Basit gemi malzemelerini yapar

Boru bağlantılarını yapar

Motor, pervane, şanzıman gibi sistemlerin arıza tespitini yapmak için ölçüm araçlarını kullanır

Geminin elektrik sistemlerini ve soğutma sistemlerini test eder

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Gemi İnşaatı Mezunları Nerede Çalışır?

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizcilik ve gemicilik alanında birçok iş imkanı bulunmaktadır. Hem ülkemizin coğrafi konumu hem de denizcilik faaliyetlerine verilen önemden kaynaklı olarak bu alanda yetkin kişilere ihtiyaçta günden güne artmıştır. Gemi inşaatı bölümünden mezun olan öğrenciler hem kamuda hem de özel sektörde çalışabilmektedir. Gemi inşaatı teknikerlerinin çalışma imkanı bulduğu bazı yerler şöyledir;

Gemi inşaat şirketleri

Denizcilik şirketleri

Denizcilik mühendislik danışma firmaları

Tersaneler

Devlet denizcilik kurumları

Gemi İnşaatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

2 yıllık ön lisans programı olan gemi inşaatı bölümünde eğitim süresi boyunca tasarımdan, teknik çizime, bilgisayar destekli tasarımdan, gemi direncine kadar birçok zorunlu ders görmektedir. 2 yıl boyunca öğrencilerin aldıkları derslerden bazıları şunlardır;

Gemi ve yat inşaatına giriş

Teknik resim

İş sağlığı ve güvenliği

Mesleki güvenlik

Matematik

Mesleki fizik

Gemi ve yat yapım malzemeleri

Gemi ve yat üretim yöntemleri

Mesleki kimya

Gemi geometrisi

Gemi ve yat donatımı

Yat tipleri ve özellikleri

Gemi hidrostatiği

Gemi sevk sistemleri

Bilgisayar Programlama

İmalat İşlemleri

Akışkanlar Mekaniği

Deniz Yapıları Konstrüksiyonu

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

İngilizce

Bilgisayar destekli mesleki çizim

Gemi kaynaklı çevre kirliliği

Yelken sistemleri ve bileşenleri

Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi

Gemi Direnci ve Sevki

Gemi inşaatı bölümü öğrencileri aynı zamanda 2. yıllarında 1 aylık zorunlu staj programlarını da tamamlamaktadır.

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