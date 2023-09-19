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Üniversite sınavına günlerce hazırlanan öğrencilerin son dönemlerde dikkatini çeken geleneksel tekstilleri korunması ve restorasyonu bölümünde genel tekstil ve hazır giyim üzerine yetiştirilmiş ve bu alanda bilgi sahibi ara eleman yetiştirilmek üzere eğitim verilmektedir. Peki Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü nedir? Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü iş imkanları nelerdir?

Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Nedir? Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyon bölümü amacı geçmişten günümüze aktarılan geleneksel tekstil mirasının korunması başta olmak üzere yapısı, restorasyonu, analizi, bakımı gibi konularda teorik ve pratik eğitim veren bir programdır. Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler geleneksel tekstil mirasının koruma, yeniden onarma, restorasyon çalışmalarını planlama, tekstil eserlerindeki bozulmaları teşhis etme konularında uzmanlaşırlar.

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Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü Türkiye’de ilk defa ön lisans düzeyinde Aksaray Üniversitesi’nde açılmıştır.

Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Mezunları Ne İş Yapar?

Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümünü başarı ile tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrenciler “Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Teknikeri” unvanını alırlar. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu teknikerleri yapısı bozulmuş ve restorasyon gerektiren tekstil eserlerinin planlamasını yapar, gerekli malzemelerin teminini yapar, iç mimar ve mimarlara yardımcı olur. Uygulamaları yapar ve çalışmanın plana uygun olup olmadığını kontrol eder.

Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Mezunları İş Olanakları Nelerdir? Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Mezunları Nerede Çalışır?

Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü mezunları hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu teknikerleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı etnografya müzeleri, özel sektöre ait müzeler, özel atölyeler, iç mimarlık ofislerinde ve kendilerine ait özel atölyeler kurarak çalışabilirler. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü mezunlarının bazı çalışma alanları şöyledir;

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Müzeler

Restorasyon atölyeleri

Şahsi atölyeler

Milli saraylar

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Dersleri

2 yıllık ön lisans programı olan geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümünde atölye dersleri yoğunluktadır. İşte geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü dersler şöyledir;

Türk el sanatları

Temel fotoğraf

Tekstil analizi ve belgeleme

Geleneksel tekstillerin yapısı ve özellikleri

Restorasyon ilkeleri ve yöntemleri

Pratik atölye çalışmaları

Temel sanat eğitimi

Mesleki resim

Sanat tarihi

Türk el sanatları tarihi

Geleneksel yapı süsleme teknikleri

Ahşap işleme teknikleri

Ahşap oymacılığı

Koruma ve restorasyon

Malzeme bilgisi

Müze yönetimi

Koruma etiği ve yönetimi

Organik kimya

Yöresel halılar ve düz dokumalar

Mesleki yabancı dil

Bilgisayarda çizim

Kalite yönetim sistemleri

Girişimcilik

Fotoğrafçılık

Mikroskobik analiz yöntemleri

İşletme yönetimi

Halı kilim restitüsyonu

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Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümünü başarı ile bitiren ve stajlarını da tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerin devam etmek istedikleri takdirde Dikey Geçiş Sınavı’na girerek 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. Bu bölümlerin bazıları şunlardır;

Tekstil mühendisliği

Tekstil tasarımı

Moda tasarımı

El sanatları

Halkla ilişkiler ve reklamcılık

Kamu yönetimi

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri

Tekstil tasarımı

Geleneksel Türk el sanatları

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