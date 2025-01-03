Mardin'de art arda 3 otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde dün sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

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DHA'da yer alan habere göre, diş hastanesine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Sevim Çağlar'a otomobil çarptı.

Çağlar, yola savrulurken, arkadan gelen 2 otomobil de kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI Sevim Çağlar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağlar'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Dehşete düşüren kaza, güvenlik kameralarınca kaydedilirken, sürücüler ifadeleri için emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Çağlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ne defnedilecek.