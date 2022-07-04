Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yayın tarihi belli oldu! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1.Bölüm tanıtımı

Merakla beklenen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yayın tarihi açıklandı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi ilk bölümüyle 21 Temmuz Perşembe akşamı SHOW TV'de ekran yolculuğuna başlayacak.

Kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak dizinin tanıtımları büyük ilgi görmüş ve sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer almıştı.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada olacak.