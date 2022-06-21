'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin afişi yayınlandı

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Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yayınlanan ilk tanıtımıyla seyircinin dikkatini çekerek sosyal medyada gündem olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait bir drama.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin beğeni toplayan afişinde dizinin usta isimlerle genç oyuncuları buluşturan renkli oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Delikanlı, Mustafa Açılan, Ayşe Kırca, Onur Özer, Sanem Babi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu yer aldı.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek...

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yakında SHOW TV'de.