Bu akşam başlıyor

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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de başlayacak. Yapımını BKM’nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin başrol oyuncuları Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan, dizinin izleyiciler için neden özel olacağını Habertürk okurları için değerlendirdi

Bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyicileri ekranları başına toplayacak yeni bir dizi başlacak.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’...

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan ‘Sadi Payaslı’ ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin birinci bölümünde yer altı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan ‘Yedi Emin’, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olarak mafyanın çökertilmesine yardımcı olur.

‘Yedi Emin’ kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına ‘Sadi Payaslı’ olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi’nde göreve başlayan ‘Sadi Payaslı’, oraya yanında komiser 'Songül’ ile birlikte yerleştirilir. Karabayır Lisesi’nin tek misafiri ‘Sadi Payaslı’ değildir.

Islahevinden Adalet Bakanlığı’nın pilot okul uygulamasıyla çıkan ‘Can’, ‘Melek’, ‘Zülfikar’, ‘Mert’ ve ‘Aylin’ de bu lisede eğitim görecektir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikâyeleri de farklıdır…

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin başrol oyuncuları Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan, dizinin izleyiciler için neden özel olacağını Habertük’e verdikleri röportajda dile getirdi.

ERTAN SABAN (SADİ PAYASLI)

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin hangi özellikleri sizi dizide rol almaya yönlendirdi?

Senaryosu alışageldiğimiz dramalardan farklıydı. Altan Dönmez, çok güvendiğim bir yönetmendir. Bu projenin en büyük artılarındandı; onunla çalışmak istedim. Tüm ekip uyum içinde çalışıyoruz.

Bir karakteri canlandırma adına kamera önüne geçmeden önce ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? ‘Sadi Payaslı’ için standart çalışmalar mı yaptınız yoksa bu karaktere farklı bir metotla mı çalıştınız?

Bizim hocamız Konstantin Stanislavski… Ne öğrendiysek, ondan ve tabii okuldaki hocalarımızdan öğrendik. Her projede öğrendiklerimi aynen uygulamaya devam ediyorum.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, izlenesi bir dizi. Çünkü…

Çünkü drama. İçinde birçok öge var. Gözyaşı, mutluluk, mahalle kavgası, aile ortamı. Aynı hayat gibi... Her karakterin hikâyesi izleyiciye ayrı ayrı dokunacak.

Siz hiç ‘Sadi Payaslı’ kadar keskin dönüşümler yaşadınız mı? Ve hiç ikinci şansı elde etme çabası içinde oldunuz mu?

Hayatımda bu tür keskin dönüşler olmadı ama herkese ikinci bir şans verilmeli hayatta; buna inanırım. Ancak şuna da ayrı parantez açmak isterim; tecavüzcüler bu sözlerime dâhil değil. Onlara ikinci bir şans verilmemeli.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin kadrosunda birçok genç meslektaşınız da bulunuyor? Onlara en çok hangi konuda salık vermek istersiniz?

Daha çok gülsünler ve eğlensinler.

Oyunculuk size ne ifade ediyor?

Tek kelimeyle yanıt vereceğim; mesleğim.