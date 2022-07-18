'Herkes ikinci şansı hak eder' 0:00 / 0:00

Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı, BKM yapımı olan SHOW TV'nin yeni dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', ikinci şansı elde eden bir adamın yaşadıklarını konu ediniyor. İlk bölümü 21 Temmuz'da yayınlanacak olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Müjde'nin ifadesiyle çok güzel aşklar, aileler var. Türkiye’de yaşananlar var... Gani Müjde, Habertürk'e verdiği röportajda 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin izleyicilere neler sunmayı amaçladığından Cem Yılmaz ile ilgili üzüntüsüne kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu

Gani Müjde'nin ikinci şans üzerine yazdığı 'Gelsin Hayat Bildiği' gibi, SHOW TV'de yayınlanmaya başlayacak. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de SHOW TV’de ekran yolculuğuna başlayacak olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, senaryosunun yanı sıra proje tasarımı da Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç oyuncular bir arada kamera karşısına geçti.

Ertan Saban’ın 'Sadi Payaslı' karakterini canlandırdığı ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de 'Sadi Payaslı'nın büyük aşkı 'Derya Yılmaz’a ise 'Özge Özberk' hayat veriyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin senaristi Gani Müjde, Habertürk'e verdiği röportajda 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin izleyicilere neler sunmayı amaçladığından Cem Yılmaz ile ilgili üzüntüsüne kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni diziniz ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 21 Temmuz'da yayın hayatına başlıyor. Hayırlı olsun.

Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız, beni çok heyecanlandıran işlerden biri. Aslında ilginç bir hikâyesi de var. 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'yi bir senaryo olarak bir süredir yapımcı yapımcı gezdiriyordum. Kanallarla, oyuncularla görüşüyorduk. Hiç kötü bir proje olduğunu söyleyeni görmedim. Herkes güzel olduğunu söylüyordu ama nedense bir türlü olmuyordu. Sonra bir gün Necati Akpınar ile konuşuyorduk, bana “Seninle bir gençlik dizisi yapmak istiyorum” dedi. Ben de “Elimde bir proje var ama ben biraz daha çalışayım, bana süre verin” dedim. O sırada bizim Tükenmezkalem ekibini topladım, ekipteki Burak “Benim bir projem var” dedi. “Bunu da götüreyim” dedim ve iki projeyi götürdüm. Necati Bey, ikisini de okudu sonra da “Bunları neden birleştirmiyoruz? İki farklı projeyi birleştirsek ya” dedi. Ben de “Çok güzel fikir” dedim. Gerçekten o birleştirmeyi yaptık. Birleştirmeyi yaptıktan sonra da ortaya ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ çıktı, çok ilginç… Benim takipçilerimin alışık olmadığı bir tarz. Tabii ki gülünecek yerler var ama ağırlıklı olarak gerilim ve dram. Türkiye var, sosyoloji var, Türk halkının yaşadıklarının genel bir ortalaması var. Çünkü bu benim hep iddiamdı. Türkiye’de çekilen dizilerin bir kısmı İsveç’te geçiyor, hiç Türkiye’ye ait şeyler görmüyorum ve buna çok sinirleniyorum. Hiç olmazsa bizim yaptıklarımız Türkiye’de geçsin. Yönetmenimiz, yapım şirketimiz ve BKM olarak hepimiz bunun için gerçekten çok emek harcadık ve Türkiye’yi çok güzel tarif eden, Türkiye’de geçen, merakla ve zaman zaman keyifle izlenecek bir dizi ortaya çıktı.

Senaryoyu ilk ne zaman yazmıştınız?

Bunu 4 - 5 senedir ‘Antepli’ kod adıyla gezdiriyordum ama hikâyenin çocuklar kısmı eksikti, daha çok öğretmen tarafından bakıyordum. Çocukları katmak Necati Bey’in fikriydi. İki senaryonun birleşimi çok güzel oldu. Ama benim işlerimin çoğu böyledir. ‘Kahpe Bizans’ı da 4 sene gezdirdim, üstelik Cem Yılmaz varken. Cem Yılmaz oynamak istiyordu ama yapımcılar “Bu adam kim?” diye ikna olmuyordu. Maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz, herkeste vizyon on numara... Cem Yılmaz’ın ilk filmi olacaktı. Bana kalırsa çok ünlüydü ama yapımcıların ne komedi dünyasıyla ne mizah dünyasıyla ne de vitrinle alakaları yoktu. Ben “Gidin şu çocuğu izleyin” diyordum, Cem Yılmaz o sırada Leman Kültür’de çıkıyordu. Yapımcılardan birini gönderdim ve “Biz hiç gülmedik” dedi. Sonra Cem Yılmaz küstü, “Ağabey bunlar ne? Ben bunlarla film yapmam” dedi. Sonra ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ filmini yaptı. Biz başka bir Cem ile devam etmek zorunda kaldık yoksa Cem Yılmaz’ın ilk filmini yapmayı çok isterdim.

O dönem "Kahpe Bizans'ta Cem Yılmaz rol alacak" diye haber yapmıştım. Olmayınca o zamanki müdürüm “Yanlış haber yapmışsın” demişti. Ben de “Oynayacaktı, öyle diyorlardı” demiştim…

Beraber resimlerimiz var, elimizde kalkanlarla, kılıçlarla Rumeli Hisarı’ndaki surlara çıktık. Cem Yılmaz ile fotoğraflarımız çıktı sonra birdenbire yapımcılar ikna olmadı. Onun öncesinde de yapım şirketini söylemeyeyim şimdi, bir yapım şirketine gittik, projeye baktı baktı, aslında kötü de bulmadı ama yapımcı Cem’e biraz sinir oldu. Çünkü Cem rahat bir adamdır, ona biraz bozuldu. Sonra “Bu proje çok güzel ama biz başka bir projeye yatırım yapacağız, şirket olarak bir tek hakkımız var” dedi. Ben de “İyi, canınız sağ olsun dedim. O yaptıkları filmi 5 bin kişi izledi, benim filmimi 2,5 milyon kişi. O da kayıtlı olan kısmı, kayıtsızını bilmiyoruz. Kayıt yok, turnike var, biliyorsun.

Yapımcılar hep biletlerin çalındığından şikâyet ederdi.

Aynı biletle üç kere giriliyordu. Onları da toplasan demek ki 6 milyon civarı bir rakamdan söz ediyoruz.



O dönemlerde 2,5 milyon bilet astronomik bir rakamdı.

Çok… O dönem elli tane sinema salonu vardı, bugünkü gibi değildi.



Filmi 2,5 milyon kişi izleyince oldukça şaşırmıştık.

Ne yalan söyleyeyim, ben de şaşırmıştım.

O dönem filminizde neden Cem Yılmaz’ı oynatmak istemiştiniz?

Çok değerli bir komedyen olduğunu görüyorsun zaten, ben onu hissediyordum. “Patlayacak, patlayacaksa da benim filmimde olsun bu” dedim ama ben çok insanı ikna edemedim. İsim vermeyeyim. Birçok yapımcıdan geri dönen çok insanı sektöre kazandırdım. İlk oyunculuklarını benimle yapan Pınar Deniz’den tut Gökçe Bahadır’a, Eda Ece’ye kadar... ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den de muhtemelen birkaç yıldız çıkacaktır. Birçok insan sayabilirim böyle. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki bazen yeni insanlar için yapımcıları ikna etmek çok zor. O dönem Cem Yılmaz için ikna edememiştim. Kendi kendine patladı ama tabii zaten o potansiyeli vardı, normal insanların değil ama bizim işlerle uğraşan insanların bunu anlaması gerekiyordu. İyi ki patladı, iyi ki çok değerli bir komedyen oldu.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ ile izleyicilere neler sunmayı amaçladınız?

İzleyiciye şunu sunmak istiyoruz; herkes ikinci şansı hak eder. Çünkü burada bir ikinci şans hikâyesi var. Herkes için ikinci şans… Öğrenciler için, öğretmenler için. Öğretmen mafya, onu öğretmenliğe tayin edip “Sen git bir öğretmenlik yap” diyorlar. O da giyiyor üstüne o önlüğü... Seviyor da. Çünkü o hayatı bırakmak, ikinci şansını kullanmak istiyor. Bu arada 5 çocuk var. Devlet onlara ikinci şans imkânı tanıyor ve diyor ki “Haydi gidin, şu lisede hayata devam edin ama asla suç işlemeyeceksiniz.” Buluşma her iki taraf için de bir anda bambaşka bir yere evriliyor, sürprizlerini söylemeyeyim. Çok güzel aşklar, aileler, Türkiye’de yaşananlar var. Az önce söylediğim gibi İsveç’te geçmiyor, Türkiye’de geçiyor. Ankara’sıyla İstanbul’uyla, her şeyiyle Türk topraklarına ait bir hikâye. Ben bunu önemsiyorum.

Çoğunlukla tekdüze yaz hikâyeleri izliyoruz. Bunun sebebi nedir?

Yazın seyrettiğimiz dizilerde, zengin ve yakışıklı bir oğlanın sarsak asistanı ona âşık olur ama adam aslında bir başkasıyla nişanlıdır, neredeyse böyle on tane iş izledim. Sebebi, kolaycılık biraz, "Bu yol iyi bir yol, buradan gidelim, ekmeğimize bakalım" diyerek olmuyor. Ben şunu söylüyorum; yazan adamın, çeken adamın bir küçük derdi olmalı, siyasi anlamda söylemiyorum, bir derdi olmalı. Çocuk tacizi de bir sorundur, üvey baba tacizi de bir sorundur. Türkiye’de siyasi olmayan ama nedenleri olan bir sürü sorun var. Geçim sorunu da aslında siyasi bir sorun gibi görünür ama genel bir sorundur. Ekonomi iyi olduğunda da bazen geçinemezsiniz. Şunu söylemeye çalışıyorum; uzun süredir hayal dünyamız budandı, “Aman bu konuyu işlemeyelim, aman bu konuya dokunmayalım, aman şimdi dertsiz başımıza dert almayalım, aman başımıza bir iş gelmesin” diye diye bir süre sonra yaratıcılık budanıyor. Yeni bir fikir bulmak istemiyorsunuz, yeni bir fikir başınıza dert oluyor o yüzden bunu kırmamız lazım. Madem ki bu sektörle dünyaya açılmak istiyoruz, biz de en az İsveçliler kadar Portekizliler kadar İspanyollar kadar cesur olmalıyız. Zaten yavaş yavaş piyasayı da uluslararası pazarı da onlara kaptırıyoruz.