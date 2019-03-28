Kimi bu tasarımınn gördükleri en çirkin şey olduğunu vurgularken, kimileri de şortun özel zamanlarda giyilebileceğini savundu. Bazı kesim de bunun sadece Rihanna, Beyonce ya da Lady Gaga tarafından giyilebileceğini belirtti. Sosyal medyayı ikiye bölen şort fiyatıyla da şaşkınlık yarattı. Parisli marka, iç çamaşırı görünümlü şortu 235 sterlin'den yani yaklaşık 1.700 TL'den satışa sundu.