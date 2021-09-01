Dikkat! Yarından itibaren harita değişiyor!

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların azalacağını açıkladı. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, serin ve yağışlı havanın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 2-6 DERECE AZALACAK

DHA'da yer alan habere göre mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak. Marmara Bölgesi genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Bölgede günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-26, Edirne´de 29-27, Kırklareli´de 27-24, Tekirdağ´da 27-25, Kocaeli´de 27-26, Sakarya´da 24-22, Yalova´da 25-23 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.

SEL BÖLGESİNE YAĞIŞ UYARISI

Bugün yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YARIN DA SAĞANAK VAR

Perşembe günü Ankara 26, İstanbul 27 ve İzmir 29 derece olacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

Cuma günü ise Ankara ve İstanbul'un 26, İzmir'in ise 31 derece olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz kıyı şeridiyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de sağanak yağış bekleniyor.