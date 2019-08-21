21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Son radar bilgileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre 18.00 ile 22.00 saatleri arasında Ankara'nın batı ilçelerinde (Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı) çevrelerinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde ve öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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