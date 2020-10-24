Gelir idaresi 2500 personel alacak! Gelir İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir uzmanı ve uzma

Gelir İdaresi için 2500 personel alımı yapılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bakan Albayrak'ın açıklamasının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde de ilanlar yayınlanmaya başladı. Peki, Gelir İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir idaresi personel sınavı ne zaman? Gelir uzmanı ve uzman yardımlcığı sınavları nerede yapılacak?

GELİR İDARESİ'NE GELİR UZMANI VE GELİR UZMANI YARDIMCISI ALIMI

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek. GİB'in internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile 1500 gelir uzmanı alınacak.

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE?

Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. 9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek başvurular, "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar GİB'in "http://www.gib.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

GELİR UZMANI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE?

Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, 30 Kasım 2020 Pazartesi ile 18 Aralık 2020 Cuma tarihleri arasında duyurunun ekinde yer alan "Sınav Başvuru Formu" ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında ve defterdarlıklarda olanlar için personel müdürlüklerine gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları, GİB'in internet sitesinden duyurulacak.