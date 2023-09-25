Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelini Hatice Öğüt'ü (46) öldürüp cesedini ateşe verdiği iddia edilen Kamil Öğüt (72) hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DHA'da yer alan habere göre iddianamede, tutuklu Kamil Öğüt'ün, "Bayramdan 1 ay önce plastik kelepçe, kemik ilacı zehri, dolu fişekler, bıçak ve ipin olduğu bir çanta hazırladım" ifadelerine yer verildi.

Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt, 25 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre taraflar arasında tartışma çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Soruşturmayı tamamlayan Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kamil Öğüt hakkında iddianamede hazırladı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Öğüt hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, haksız tahrik oluşturan eylem ve saldırı bulunduğuna dair delil elde edilemediği, şüphelinin izinsiz şekilde gelini Hatice Öğüt'ün evinin ahırına girerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği yer aldı.

"GELİNİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİMİ EŞİME SÖYLEDİM"

İddianamede Kamil Öğüt'ün ifadesine de yer verildi. Öğüt, ifadesinde, "Oğlum yıllardır gelip gitmez. Bunun sorumlusu gelinimdir. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim, 'Sakın böyle bir şey yapma, bana kim bakar?' diyerek yalvardı, karşı çıktı. Bayramdan 1 ay önce plastik kelepçe, kemik ilacı zehri, dolu fişekler, bıçak ve ipin olduğu bir çanta hazırladım. Hazırlık yaptım. Çantayı evin girişinde asılı vaziyette tuttum. Oğlum her gün sabah saat 06.00'da öğrenci servisi çalıştırdığı için işe gidiyordu. Olay günü, oğlum işe gittikten sonra eşim evde uyurken 06.30 sıralarında çantayı ve av tüfeğini alarak evden çıktım. Oğlumun evine komşusunun bahçesinden giriş yaptım. Gelinim Hatice Öğüt'ün ahırda hayvanlarla ilgilendiğini bildiğim için ahıra girdim. Onun ineklerle uğraştığını gördüm. Hatice'nin arkası dönüktü. Tüfeği doldurup yanına yaklaştım. Yaklaşık 4-5 metre mesafeden sırtına doğru 1 kez ateş ettim. Hatice Öğüt yere düştü. Can çekiştiğini gördüm. Orada bulduğum benzin şişesini üzerine döktüm. Onu yakmak istediğimde hareket etmiyordu. Olay yerinden uzaklaştım. Gelinimi öldürdüğüm için pişmanım" dedi.