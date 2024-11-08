Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli olacak. 8 Kasım Gelinim Mutfakta'da gelinler en yüksek puanı almanın peşinde. En lezzetli yemekleri yapan yarışmacı birinci oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?