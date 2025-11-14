Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 14 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kazanan isim açıklandı
Kanal D ekranlarının hafta içi ekrana gelen programı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Haftanın beş günü gelinler yarışıyor kaynanalar puan tablosunu belirliyor. En yüksek puanı alan gelin altınların sahibi oluyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, altınları kazanan isim açıklandı mı? İşte detaylar
Gelinim Mutfakta puan durumu bugün belli oldu. Gün içinde en yüksek puanı alan gelin birinci çıktı. 13 Kasım’da Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Aslı Hünel'den ve kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 14 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kazanan isim açıklandı mı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugünün birincisi Hanife oldu ve çeyrek altın kazandı.
10 bileziği kazanan gelin Tuğba oldu.
Veda eden isim Mihriban oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tuğba:22 puan
Emsal:19 puan
Hanife:14 puan
Mihriban:7 puan
