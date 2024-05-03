Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunuculuğunda yayınlanan yarışmada dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Damla, Aleyna, Yeşim ve Seda arasından biri bugün yarışmaya veda ederken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 3 Mayıs puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da elenen isim ve altınların sahibi olan yarışmacı hakkında merak edilenler...