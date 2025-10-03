Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Ekim Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim kim?

Gelinim Mutfakta puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim belli olacak. Gelinim Mutfakta 2 Ekim Perşembe günü tarifini en iyi yapan Tuğba, Miyase, Şevval, Hanife gelinden biri Gelinim Mutfakta günün birincisi Miyase oldu. Şimdi ise gözler 3 Ekim Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isme çevrildi. İşte Gelinim Mutfakta’da elenen ve birinci olan isim