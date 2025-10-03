Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Ekim Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim kim?

        Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Ekim Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim kim?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Tadım ve puanlamanın ardından birinci olan isim belli olacak. Miyase, Tuğba, Şevval, Hanife arasından sadece biri birinci olacak. Finale son bir gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu. Peki, 3 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim kim?

        Giriş: 03.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:44
        • 1

          Gelinim Mutfakta puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim belli olacak. Gelinim Mutfakta 2 Ekim Perşembe günü tarifini en iyi yapan Tuğba, Miyase, Şevval, Hanife gelinden biri Gelinim Mutfakta günün birincisi Miyase oldu. Şimdi ise gözler 3 Ekim Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isme çevrildi. İşte Gelinim Mutfakta’da elenen ve birinci olan isim

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILAR

          Miyase

          Şevval

          Tuğba

          Hanife

        • 3

          2 EKİM GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

          Finale son bir gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu.

