Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 2 Ekim Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı 56 puanla Ümran oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 2 EKİM 2020

Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 95 puanla Ayşe oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Ayşe oldu.