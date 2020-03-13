Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bilezği kazandı? İşte, 13 Mart 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...



GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti.

Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı Hatice oldu ve Gelinim Mutfakta yarışmasına veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 72 puanla Elif oldu.

Ezgi ise 55 puan aldı.